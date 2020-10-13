Собчак отреагировала на слухи об обнаруженном у нее коронавирусе

Известная телеведущая Ксения Собчак опровергла информацию некоторых СМИ о том, что у нее якобы обнаружили коронавирус, и предложила журналистам вернуться к другой теме для обсуждения – про ее «беременность».

Собчак опровергла информацию, что у нее обнаружили коронавирус и предложила журналистам вернуться к другой интересной новости про – ее беременность.

«О, чую дефицит новостей на канале. Может все-таки вернемся к «сенсациям», что я беременна?» – написала телеведущая на своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Ранее СМИ сообщили, что Собчак сдавала ПЦР-анализ на коронавирус. Якобы 11 октября пришел положительный результат, однако медикам не удалось с ней связаться, чтобы сообщить об этом.

Не так давно Собчак матерно возмутилась призыву журнала Vogue голосовать за Джо Байдена на выборах президента США.