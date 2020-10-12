Собчак обругала журнал Vogue за призыв голосовать за Байдена

Телеведущая Ксения Собчак матерно возмутилась призыву журнала Vogue голосовать за Джо Байдена на выборах президента США.

«Мода – это политика», – говорится в Instagram Vogue. Журнал сообщил пользователям, что те могут приобрести вещи с символикой «в поддержку Джо Байдена и Камалы Харрис», созданные «19 лучшими дизайнерами страны». Также Vogue призвал «не забыть проголосовать».

Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» возмутилась тем, что «журнал ВОГ, да Карл, ВОГ, размещает пост с призывом голосовать за Байдена и пишет: «Голосуйте». При этом она использовала ненормативную лексику. По ее мнение, призыв Vogue – «это уже п***ц».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что предвыборная борьба в США достигла невиданного накала, и рассматривала, как победа Джо Байдена или Дональда Трампа скажется на России. Американские СМИ назвали первые дебаты между нынешними кандидатами в президенты США самыми грязными в истории.

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