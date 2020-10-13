Мурашко признал неготовность инфекционной службы в России к пандемии

Инфекционная служба в России не была полностью готова к вызовам пандемии коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«К сожалению, нужно сказать, что модели угроз и ориентация инфекционной службы не полностью соответствовали тому, с чем мы столкнулись», – цитирует ТАСС Мурашко.

По его словам, на этой неделе в России может быть зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса.

«Сегодня уже две российские вакцины [находятся на стадии] клинических исследований, и одна вакцина зарегистрирована. Мы планируем, что на этой неделе одна из вакцин, которая находится в клинических исследованиях, также будет зарегистрирована и перейдет в производственный цикл», – сказал он.

Также Мурашко отметил, что в стране зарегистрировано более 120 тест-систем на коронавирус и разные антитела к нему.

Ранее региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан заявила, что судя по видам и формам коронавируса, никакой второй волны пандемии COVID-19 нет.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. 9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей. В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

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