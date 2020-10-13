ВОЗ опровергла наступление второй волны коронавируса

Судя по видам и формам коронавируса, никакой второй волны пандемии COVID-19 нет, заявила региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан.

«Виды и формы коронавируса показывают, что нет никакой второй волны пандемии», – цитирует РИА «Новости» Ницан.

По ее словам, есть страны, где в настоящее время наблюдается рост числа заболевших коронавирусом, но есть и страны, где идет снижение.

«Мы смотрим на эту ситуацию на ежедневной основе, изучаем ситуацию в странах, где идет снижение (числа заболевших)», – отметила представитель ВОЗ.

Также Ницан подчеркнула, что многие люди не осознают угрозу коронавируса из-за того, что только 5% населения в мире заболели в тяжелой форме.

«Но эти 5% страдают очень сильно, их жизнь под угрозой, это сложно говорить, но им очень тяжело», – добавила Ницан.

В понедельник ВОЗ сообщала, что в мире число выявленных случаев коронавируса превысило 37 млн человек. ВОЗ не исключала, что число жертв коронавируса до начала массовой вакцинации может достичь 2 млн человек.

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