ГИБДД разъяснила, за какие нарушения не нужно штрафовать водителей

ГИБДД направила в регионы инструкции для инспекторов по наказанию водителей на пешеходных переходах. Если траектории пешехода и машины не пересекаются, штрафовать водителей не нужно, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», разъяснения за подписью начальника ГИБДД Михаила Черникова направлены в региональные подразделения, в МВД России подтвердили его подлинность. Документ касается применения норм ПДД и КоАП, связанных с проездом пешеходных переходов.

По ПДД водитель, приближаясь к нерегулируемому переходу, должен уступить дорогу пешеходам, переходящим улицу или «вступившим на проезжую часть». При повороте нужно уступать пешеходам, пересекающим проезжую часть, куда поворачивает машина. Термин «уступить дорогу» означает, что автомобиль не должен начинать или продолжать движение, если это вынудит пешехода «изменить направление движения или скорость». В 2012 году Верховный суд пояснил: если траектории движения пешехода и машины не пересекаются, то уступать дорогу водитель не обязан, и штрафовать его нельзя.

В письме Черников еще раз разъясняет действующие правила.

«Обязанность водителя уступить дорогу пешеходу поставлена в зависимость именно от необходимости не создавать помех в его движении. Если водитель своими действиями не вынуждает пешехода, имеющего по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость, действия водителя не образуют состав правонарушения». При выявлении таких нарушений в целях «формирования неопровержимой доказательной базы» инспекторам рекомендуется использовать «средства видеозаписи» либо по возможности «истребовать объяснения пешеходов», – говорится в пояснении.