Глава РАН назвал фактор победы над коронавирусом

Остановить пандемию коронавируса поможет применение разных вакцин в зависимости от медицинских показаний, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию», – цитирует РИА «Новости» Сергеева.

Глава РАН добавил, что должна быть возможность подобрать для разных категорий людей определенную вакцину, например отдельно для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, а также для людей разного возраста.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что вакцина «Спутник V» может выйти в широкое применение в России в конце октября – начале ноября.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей.

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