Назван срок начала широкого применения в России вакцины «Спутник V»

Вакцина «Спутник V» может выйти в широкое применение в России в конце октября – начале ноября, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на телеканале «Россия 24».

«Мы считаем, что вакцина в широкое применение в России уже будет запущена в конце октября – начале ноября», – передает РИА «Новости» его слова.

Дмитриев выразил надежду на то, что уже в ноябре можно будет одобрять и запускать российскую вакцину, в том числе на Ближнем Востоке.

При этом он отметил, что на сегодняшний день российская вакцина является первой в мире с точки зрения одобрения и интереса различных стран.

Глава РФПИ также добавил, что более 50 стран проявили интерес к российской вакцине от коронавируса.

«Уже более 50 стран показали свою заинтересованность. У нас есть очень много заявок от ведущих стран, и также для многих стран очень важно проведение клинических испытаний, в том числе на их гражданах», – подчеркнул он.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей.

В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

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