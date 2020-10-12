В России предложили ввести налог на бездетность

Члены общероссийской общественной организации «Совет матерей» предложили ввести налог для тех, кто отказывается заводить детей, сообщила председатель правления организации Татьяна Буцкая.

«Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше», – сказала Буцкая в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Она также сообщила, что платеж может составлять 500 рублей в месяц. Предполагается, что он будет взиматься и с мужчин, и с женщин.

«Скорее всего, налог будет касаться людей репродуктивного возраста», – подчеркнула председатель.

Буцкая считает, что такая мера необходима в связи с низкой рождаемостью в стране. По ее словам, в противном случае Россию заселят выходцы из других стран.

«У нас сейчас огромная демографическая яма, если мы не сделаем серьезных шагов в сторону увеличения рождаемости, то нас как нации просто не будет», – сказала она.

Председатель отметила, что налог не планируется брать с людей, которые не могут иметь детей по медицинским показаниям.

«Системы пока нет, мы сейчас набрасываем идеи, откуда взять деньги в алиментный фонд», – добавила она.

Ранее директор Университета здоровья населения штата Вашингтон, профессор Али Мокдад заявил, что население России к 2100 году уменьшится на 40 млн человек. Мокдад пояснил, что причина заключается в падении коэффициента рождаемости в России.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Никита Мкртчян заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что компенсировать убыль населения в России сможет только миграция, а сделать страну привлекательной для мигрантов можно за счет повышения уровня жизни.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия ликвидирует демографическую катастрофу 1990-х.