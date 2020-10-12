Вирусолог объяснил объяснил исчезновение COVID-19 в Китае

В Китае и других юго-восточных регионах изначально предприняли хорошие противоэпидемические меры и добились значительного снижения заболеваемости, поэтому на данный момент новой вспышки коронавируса там не наблюдается, сказал газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн.

С приходом осенне-зимнего периода во многих странах мира фиксируют значительный рост заболеваемости COVID-19. Так, например, 9 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество случаев инфицирования коронавирусом в столице вышло на апрельский уровень. Тем временем, в Китае уже давно все вернулись к нормальному образу жизни, а уровень заболеваемости там упал почти до нуля: В Поднебесной в последнее время выявляются только завозные из-за границы случаи COVID.

«Китай проявил, я бы сказал, чудеса противоэпидемической работы. В феврале этого года у них была волна эпидемии, которая, собственно, распространилась по миру именно оттуда. Но китайцы сумели организовать противоэпидемические мероприятия так, что подавили это заболевание», – говорит Альштейн.

Вирусолог объясняет: после того, как заболеваемость значительно снизилась, в стране тщательно следят за отдельными вспышками и быстро с ними справляются. Он также подчеркнул, что именно китайские врачи первыми создали диагностику данного заболевания, что позволило им наилучшим образом наладить систему по выявлению больных.

«Я не исключаю, что вторая волна в Китае все-таки может где-то проявиться, например, в Гонконге. Хоть там и ведут отдельную статистику и делают вид, что они не со всеми – это все-таки часть Китая. В последний месяц, кстати, там тоже был подъем», – рассказывает собеседник.

Он уверен, что в отличие от Китая и всего юго-восточного региона (Южная Корея, Япония и так далее), люди во всем мире, включая Россию, недостаточно хорошо соблюдают основные противоэпидемические меры.

«С сентября мы опять видим подъем заболеваемости, который, конечно, также связан и с сезоном. В Китае, разумеется, другие погодные условия, но все дело в мерах. То есть они сумели снизить заболеваемость настолько, что пока вспышек нет», – резюмировал Альштейн.

Ранее россияне, живущие в Китае, рассказали, что в стране до сих пор сохраняется масочный режим и все граждане этого строго придерживаются. Именно в этом, по словам опрошенных, и таится секрет стремительного сокращения инфицированных коронавирусом в Китае.

По данным на 12 октября, на первом месте по заболеваемости COVID-19 остаются Соединенные Штаты Америки — там насчитывается более 7,8 млн пациентов. Россия занимает 4 строчку с общим количеством заболевших более 1,3 млн. В Китае же зарегистрировано в общей сложности 90,8 тысяч случаев.

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