Депутат Лысаков заявил о решении участвовать в выборах в Госдуму не от ЕР Посол Болгарии прибыл в МИД из-за высылки российских дипломатов из Софии 12 октября 2020, 11:14 Текст: Алина Назарова

Болгарский посол в Москве Атанас Крыстин прибыл в российский МИД в связи с высылкой сотрудников торгпредства России из Софии. Об этом сообщает РИА «Новости». В конце сентября МИД Болгарии заявил, что высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. В свою очередь посольство России в Софии сообщило, что Болгария выслала из страны двух сотрудников торгпредства, при этом доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было. Представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление по поводу высылки дипломатов, назвала обвинения «надуманными» и анонсировала ответные меры Москвы.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях