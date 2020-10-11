На протестах в Белоруссии задержали свыше 400 человек

Более 400 участников акций протеста задержаны в Белоруссии в воскресенье, сообщил незарегистрированный властями правозащитный центр «Весна».

Акции проходили в Минске, Бресте, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Гродно, Жлобине, Могилеве и Молодечно. Организация сообщает о 425 задержанных, но список продолжает пополняться. В частности, задержан архитектор Никита Домрачев – брат белорусской биатлонистки, четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой, передает ТАСС.

В воскресенье задержали свыше 40 журналистов, которые освещали акции протеста. Большинство затем отпустили. Так, РИА «Новости» сообщает, что его корреспондент Сергей Попов был задержан дважды за день в Минске, побывал на базе ОМОН в столичном микрорайоне Уручье и в двух отделениях милиции.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов. За время протестов в Минске были арестованы или оштрафованы 3 тыс. человек. Сообщалось, что в Минске в воскресенье задержали 67 человек. Силовики применили водометы для разгона колонны протестующих.

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