Привлекли к ответственности около 3 тыс. человек из-за протестов в Минске

На данный момент около 3 тыс. человек привлечены в Минске к административной ответственности с начала несанкционированных акций протеста в августе, сообщил прокурор белорусской столицы Олег Лаврухин на телеканале СТВ.

«Мы можем говорить, что сегодня уже привлечено к ответственности только по городу Минску – к административной ответственности – за весь этот период около 3 тыс. человек. Из них две трети, как правило, наказание в виде ареста, а остальные – более тысячи человек – это административные штрафы по статье 23.34», – передает РИА «Новости» его слова.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.