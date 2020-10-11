Силовики в Минске задержали более 60 человек в ходе акций оппозиции

Сотрудники силовых структур Белоруссии задержали в воскресенье 67 участников акций протеста оппозиции, а также журналистов в Минске и в некоторых других городах страны.

На 16.00 мск значатся имена 67 задержанных, передает ТАСС.

Более половины из них – 35 человек – составляют журналисты и фотожурналисты, освещавшие акции протеста оппозиции. Среди них – корреспонденты Наталия Федосенко, Юрий Шамшур, Гавриил Григоров и Валерий Степченков, которых вскоре освободили.

Кроме того, стало известно, что силовики зачистили от протестующих центральные районы Минска.

На данный момент движение по улице Немига разблокировано. Протестующие группируются по несколько десятков человек на прилегающих к Немиге улицах.

Ранее сообщалось, что участники несанкционированной акции протеста в Минске оказали силовое сопротивление правоохранительным органам, которые пытались проводить задержания.

В воскресенье в Минске оппозиция проводит несогласованную с властями акцию протеста – «марш гордости». Белорусский оператор связи А1 снизил скорость мобильного интернета в Минске по требованию государственных органов.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

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