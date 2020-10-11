В Минске снизили скорость мобильного интернета

Белорусский оператор связи А1 снизил скорость мобильного интернета в Минске по требованию государственных органов.

«В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 11 октября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», – говорится в сообщении А1 в Twitter.

В компании отметили, что сообщат о восстановлении корректного доступа, как только это станет возможным.

В воскресенье оппозиционные Telegram-каналы призвали граждан выйти на очередную несанкционированную акцию протеста – «марш гордости».

Станции метро «Октябрьская», «Купаловская», «Немига» и «Площадь Победы» временно закрыты в Минске на вход и выход для пассажиров на фоне акции протеста. Также закрыт вестибюль № 2 станции «Площадь Ленина», передает РИА «Новости».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о формировании в стране новых, более радикальных форм организации протестов.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Во время протестных акций в Минске по требованию белорусских властей неоднократно блокировался доступ к интернету.

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