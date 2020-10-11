В Минске снизили скорость мобильного интернета

Взгляд
11 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:10  |  vz.ru
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Какой президент США выгоден России

Цены на нефть находятся в зависимости от результатов американских выборов Patrick Semansky/AP/ТАСС
Рынок гадает, кто победит на президентских выборах в ноябре – демократ Джо Байден или Дональд Трамп. В зависимости от этого рисуются разные экономические сценарии. Какие экономические последствия ждать российской экономике, если на выборах в США победит Джо Байден? Как это скажется на «Северном потоке – 2» и что станет с ценами на нефть и курсом доллара? Подробности...
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Контрреволюцию в Киргизии возглавил боевой генерал

В ходе беспорядков в Киргизии пострадали сотни человек IGOR KOVALENKO/EPA/ТАСС
Глава киргизского государства Жээнбеков, выжидавший трое суток после бунта, наконец начал действовать. Он ввел режим ЧП, поменял армейскую верхушку и приказал новому шефу генштаба, ветерану афганской войны генералу Омуралиеву вывести армию на улицы Бишкека и навести порядок. Однако ситуация в республике все еще остается взрывоопасной.  Подробности...
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«Тяжелых больных коронавирусом стало больше, чем весной»

Масочный режим, к сожалению, перестал восприниматься как обязательная норма Сергей Фадеичев/ТАСС
«И вирусологи, инфекционисты, и не имеющие отношения к медицине люди надеялись: в июле–августе COVID-19 сойдет на нет. Ан не тут-то было!» – отметил один из ведущих российских вирусологов, доктор медицинских наук Виктор Зуев. В интервью газете ВЗГЛЯД эксперт рассказал о самых распространенных мифах о коронавирусе и объяснил, почему не оправдались надежды на завершение пандемии к нынешней осени. Подробности...
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Трампа могут изгнать из Белого дома силой оружия

Вооруженные люди – обыденность на улицах США REUTERS/Maranie Staab
Предвыборная борьба в США достигла невиданного накала. Всерьез рассматривается вопрос о том, выльется ли она в полномасштабный вооруженный конфликт между трампистами и их противниками. Фактор неопределенности добавляют военные и спецслужбы – есть основания полагать, что часть их может вмешаться в общенациональное противостояние. Как это будет происходить?  Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Как фермеры из африканской глубинки щелкнули по носу Британскую империю

Тимур Шерзад, журналист
Девятнадцатый век во многом стал веком британцев. Империя разрослась до максимальных пределов своего могущества. Но безграничным оно не было. Маленький, но упорный и воинственный народ – буры – 11 октября 1899 года бросил британцам вызов. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Русскую деревню спасут удаленщики

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Эффективность труда так повысилась, что одна семья справляется с тем, на что раньше требовалось 10 семей. А в остальных домах живут те, кто на удаленке работает с каким-нибудь Тайванем или Гонконгом, а грядки у него перед домом чисто для удовольствия. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Свободный мир поддерживает диктаторов во имя свободы

Алексей Алешковский, сценарист
Патриотизм хорош, когда им движет любовь, а не ненависть. Но одно и то же чувство разные люди считают и нормой, и безумием. И вот украинский патриотизм становится крайним прибежищем российского либерала. Парадокс или неумолимая логика? Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Как за последнее время изменилась значимость Нобелевской премии за открытия в науке?
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Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?
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Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
  • Водород

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  • Слезоточивый

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    В Минске снизили скорость мобильного интернета

    11 октября 2020, 14:32

    Текст: Евгения Шестак

    Белорусский оператор связи А1 снизил скорость мобильного интернета в Минске по требованию государственных органов.

    «В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 11 октября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», – говорится в сообщении А1 в Twitter.

    В компании отметили, что сообщат о восстановлении корректного доступа, как только это станет возможным.

    В воскресенье оппозиционные Telegram-каналы призвали граждан выйти на очередную несанкционированную акцию протеста – «марш гордости». 

    Станции метро «Октябрьская», «Купаловская», «Немига» и «Площадь Победы» временно закрыты в Минске на вход и выход для пассажиров на фоне акции протеста. Также закрыт вестибюль № 2 станции «Площадь Ленина», передает РИА «Новости»

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о формировании в стране новых, более радикальных форм организации протестов.

    Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Во время протестных акций в Минске по требованию белорусских властей неоднократно блокировался доступ к интернету.

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