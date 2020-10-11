Главы МИД России и Турции обсудили перемирие в Карабахе

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и его российский коллега Сергей Лавров во время телефонного разговора обсудили перемирие в Нагорном Карабахе.

«Наш министр провел телефонные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и попросил его предупредить армянскую сторону о соблюдении перемирия в Карабахе», – передает источник РИА «Новости».

В субботу утром глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Азербайджан и Армения в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Позже главы МИД Азербайджана и Армении подтвердили приверженность перемирию.

Вопреки этому непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщала, что в поселении Гадрут бои продолжаются. Минобороны Азербайджана заявляло о нарушении армянской стороной договоренности о прекращении огня и попытках наступления на Агдере-Тертерском (северном) и Физули-Джебраильском (южном) направлениях в Карабахе.

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