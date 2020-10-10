Саакашвили заявил об охотящихся на него грузинских бандитах

Экс-президент Грузии, глава украинского Исполкома реформ Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине на три и шесть лет лишения свободы за различные преступления, заявил, что из Тбилиси на него поступил заказ находящимся в Европе грузинским криминальным элемента, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Саакашвили сообщил, что намерен встретиться в воскресенье в Афинах с проживающими там грузинскими эмигрантами в рамках подготовки к парламентским выборам в Грузии 31 октября.

«Об этом заранее узнали (в правящей в Грузии «Грузинской мечте») и через (мэра Тбилиси) Каху Каладзе поручили грузинским бандитам устроить провокацию», – сказал экс-президент.

По его словам, «таких грузинских криминалов в Греции много, и они должны сорвать встречу».

«Меня предупредили, что лучше не приезжать в Грецию, но я поеду, плохо меня знают! Мы проведем встречу в Греции. А потом встретимся в Грузии!» – добавил он.

При этом в «Грузинской мечте» слова Саакашвили пока не прокомментировали.

Ранее ультраправая партия «Грузинский марш» заблокировала центральный офис «Единого национального движения» Саакашвили, обещая «не простить предательство – продажу земли Азербайджану».

Правоохранительные органы Грузии, расследующие ход переговоров с Азербайджаном о делимитации государственной границы, которые велись во время правления экс-президента Михаила Саакашвили, уже задержали двух сотрудников МИД и МВД. Задержанных подозревают в подмене карт во вред национальным интересам Грузии.