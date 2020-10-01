Белоруссия указала на острый дефицит доверия с Украиной

Высказывания представителей Украины привели к «острому дефициту доверия», хотя изначально Белоруссия была настроена на сохранение добрососедских отношений, заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

«Беларусь настроена на сохранение и развитие добрососедских отношений с Украиной. Последние высказывания представителей официального Киева уже привели к острому дефициту доверия к украинским коллегам. А ведь это чревато ощутимым ущербом для всего белорусско-украинского сотрудничества», – говорится в заявлении Глаза на сайте МИД.

По его словам, в Минске рассчитывают, что Украина в выстраивании отношений с республикой будет исходить «из собственных национальных интересов, а не иллюзорных и навязанных извне удушающих объятий» своих западных партнеров.

«Пока еще продолжаем верить в то, что руководство украинского внешнеполитического ведомства сможет адекватно оценить и осознать губительность нынешней линии в отношениях с Беларусью. Найдет в себе силы действовать на пользу именно своей страны», – заявил Глаз.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что после завершения срока полномочий Александра Лукашенко как президента Белоруссии представители Украины будут называть его лишь по имени и фамилии, без указания должности главы белорусского государства.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что если руководство Белоруссии не найдет возможность для диалога с народом, то это обернется для него крахом.

Напомним, 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. При этом белорусские власти заранее не называли официальную дату инаугурации. МИДы Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко. ЕС назвал инаугурацию недостаточно легитимной.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД