Жителя Перми приговорили за подрыв машины девушки после ссоры на парковке

Жителя Перми приговорили к условному сроку за подрыв автомобиля девушки, с которой он поругался из-за места на парковке, сообщили в региональной полиции.

Инцидент произошел в октябре 2019 года в центре Перми, на Комсомольском проспекте, передает РИА «Новости».

Жители услышали громкий хлопок, в результате которого повреждения получил Nissan Qashqai. Под правым передним колесом правоохранители нашли самодельное взрывное устройство. Машина получила механические повреждения, также повреждения получил и припаркованный рядом автомобиль.

Ущерб превысил 700 тыс. рублей, пострадавших не оказалось.

Подозреваемого задержали через неделю после инцидента, неподалеку от дома. У него в машине нашли новое СВУ и предметы, которые он использовал для конспирации – накладные усы и парики. Еще два взрывных устройства нашли во дворе дома.

Следователи установили, что у мужчины был конфликт с владелицей автомобиля из-за парковочного места. Мужчина планировал месть несколько месяцев. В ходе следствия он не признавал вину.

«Ленинский районный суд Перми поставил точку в деле 58-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном хранении взрывных устройств и повреждении имущества путем взрыва. Ему назначен условное наказание в виде четырех лет и шести месяцев, а также штраф – 50 тыс. рублей», – сообщили в полиции.