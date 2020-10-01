Срочнику Шамсутдинову смягчили обвинение

Гарнизонный военный суд Читы смягчил обвинение рядовому срочной службы Рамилю Шамсутдинову, который осенью 2019 года открыл огонь по сослуживцам в Забайкалье, сообщил адвокат обвиняемого Лев Асаулин.

По словам стороны защиты, гособвинитель ходатайствовал о смягчении обвинения, он попросил суд исключить из дела побои в отношении потерпевших, так как они были получены до устроенной Шамсутдиновым стрельбы, передает ТАСС.

«Суд рассмотрел ходатайство об исключении телесных повреждений из обвинительного заключения, оно теперь сокращено. Наше ходатайство тоже удовлетворено – дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей», – сказал Асаулин.

Рассмотрение дела Шамсутдинова начнется 29 октября в 11.00 (5.00 мск) с участием присяжных, передает РИА «Новости».

Напомним, в октябре прошлого года Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в Забайкалье. Погибли восемь человек, в том числе два офицера. Еще двое получили ранения. СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства.

При этом сам Шамсутдинов признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях. Позже Шамсутдинов попросил прощения у семей убитых. Потерпевшими по делу о неуставных отношениях в части проходят восемь человек.

1 июня стало известно, что Шамсутдинову предъявили новое обвинение. Также обвиняемый признал вину в убийстве восьми человек.