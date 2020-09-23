Срочник Шамсутдинов признался в убийствах

Обвиняемый в убийстве восьми человек срочник Рамиль Шамсутдинов признал вину, сообщает Главное военное следственное управление СК.

«Обвиняемый признал вину и подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений, которые также подтвердил в ходе проверки его показаний на месте», – сообщается на сайте ведомства.

В ходе предварительного следствия подозреваемому провели комплексную судебную психолого-психиатрическую стационарную экспертизу.

«Согласно заключению комиссии экспертов, он каким-либо психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал», – подчеркнули в СК.

Предварительное слушание дела во Втором восточном окружном военном суде назначили на 29 сентября.

Напомним, в октябре прошлого года Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в Забайкалье. Погибли восемь человек, в том числе два офицера. Еще двое получили ранения. СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства.

При этом сам Шамсутдинов признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях. Позже Шамсутдинов попросил прощения у семей убитых.

Потерпевшими по делу о неуставных отношениях в части проходят восемь человек.

1 июня стало известно, что Шамсутдинову предъявили новое обвинение.

Позднее сообщалось, что со стороны офицеров были зафиксированы неуставные отношения. Там был отказ в возбуждении уголовного дела, но отказ по не реабилитирующим основаниям. Там было и превышение должностных полномочий, и неуставные взаимоотношения.