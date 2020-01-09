Киев опроверг «свидетельство» обстрела разбившегося в Иране самолета

Информация о том, что один из членов экипажа Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в ходе звонка семье сообщил об обстреле в Иране, не соответствует действительности, сообщил офис генпрокурора Украины.

Как сообщается на сайте офиса, 8 января в Сети появилась информация, что «один из членов экипажа сделал звонок своей матери». Он якобы рассказал «о том, что самолет падает в связи с обстрелом».

По сообщению генпрокуратуры, «следственные действия показали», что «информация не соответствует действительности».