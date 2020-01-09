Индия захотела купить у России лицензию на производство сверхмощных снарядов

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9 января, четверг  |  Последнее обновление — 13:22  |  vz.ru
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Когда мир окунется в новую рецессию

Предпосылок для нового глобального кризиса немалоФото: Yuya Shino/Reuters
Новый глобальный кризис неизбежен, вопрос лишь в том, когда именно он случится. Уходящий 2019 год еще четче очертил те болевые точки в мировой экономике, которые в одночасье могут превратиться в раковую опухоль на последней стадии. Удастся ли в 2020 году отсрочить рецессию и готова ли Россия к ней?  Подробности...
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Российский взгляд на историю доводит Польшу до крайних мер

В Польше хотят запретить толкование истории «с российской точки зрения»Фото: ТАСС
В Польше весьма оригинально намерены бороться с «переписыванием и фальсификацией истории» – с точки зрения Варшавы, этим занимается Россия. Речь идет о российском понимании сути событий сентября 1939 года, и некоторые польские политики желают запретить ее распространение в уголовном порядке. Зачем им это и как подобный запрет будет выглядеть? Подробности...
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2019-й стал годом демографического парадокса

Срок жизни в России увеличивается – и жизнь пенсионеров становится содержательнейФото: Стоян Васев/ТАСС
Одним из важнейших итогов 2019 года стало существенное повышение продолжительности жизни россиян. Одновременно с этим чиновники бьют тревогу – численность населения страны снова начала снижаться. Откуда же взялась столь парадоксальная ситуация – снижение численности населения, но при этом увеличение его сроков жизни? Подробности...
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«Филигранный» удар Ирана дал шанс не допустить войны

Ракетный удар Ирана стал первой «пощечиной» СШАФото: Mahmood Hosseini/Reuters
Беспрецедентные ракетные удары КСИР по военным базам США могли показаться началом большой войны. На деле эта акция, скорее всего, стала максимально бескровным выходом из острой фазы ирано-американского конфликта на данном этапе. Как в реальности будут развиваться события, зависит от решения Трампа, но пока ситуация выглядит выгодной для обеих сторон. Главный вопрос дня – имеет ли ко всему этому отношение катастрофа украинского самолета? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Нет ничего плохого в священнике-таксисте

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
О том, что работающий священник становится трендом, говорит и проект документа «Профессии, совместимые и не совместимые со священством». Его причиной стала победа иеромонаха Фотия в шоу «Голос». А до этого немало шума наделало письмо священника Иоанна Охлобыстина с просьбой временно запретить его в служении из-за продолжения актерской деятельности. Подробности...

Когда Восточная Европа назовет Гитлера «освободителем»

Олег Хавич, политический аналитик
Вице-спикеру польского Сейма от левых грозит тюрьма за то, что он назвал солдат Красной армии освободителями Польши, один из районов Праги установит памятник гитлеровским коллаборантам… Далее везде? Подробности...
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Новость ржачная, ситуация страшная

Николай Гурьянов, журналист
Защита сна и отдыха граждан – максимально важная вещь, вот просто на уровне общенациональной задачи. Без этого попросту невозможно сбережение народа. Наш народ, увы, не молодеет, мы уже довольно-таки пожилой народ. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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    Как изменилась Россия за последние 20 лет

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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
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      Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
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          Насколько успешным был для вас лично 2019 год?
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              Индия захотела купить у России лицензию на производство сверхмощных снарядов

              9 января 2020, 12:16

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Индия налаживает на своих заводах производство бронебойных боеприпасов российского образца для танков Т-72 и Т-90 и планирует купить у России лицензию на их выпуск, пишут СМИ.

              Как сообщает «Российская газета», в рамках концепции «Made in India» Дели планирует развернуть производство 125-миллиметровых танковых снарядов повышенного могущества (в Индии их называют «Total kill» – убийца всего) для российских танков, которые составляют основу парка национальной армии.

              Покупка у России лицензии на выпуск боеприпасов одобрено советом по оборонным закупкам Минобороны страны. Военные рассчитываю получить от местных производителей 85 тыс. снарядов для танковых пушек. Ранее боеприпасы приходилось импортировать из России, тратя на это ежегодно более 70 млн долларов.

              Напомним, в апреле 2019 года СМИ сообщали, что министерство обороны Индии может отказаться от ранее согласованной покупки у российских танков Т-90МС, если Россия не нарастит локализацию производства машин в азиатской стране с 40% до 80%.

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