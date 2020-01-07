США назвали причину убийства Сулеймани

Убитый в Багдаде иранский генерал Касем Сулеймани планировал в ближайшее время произвести атаки на американских дипломатов и военных, утверждает помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

«Президент [США Дональд Трамп] всегда открыто говорил о том, что его главной задачей является защита американских граждан», – заявил О'Брайен в эфире телеканала Fox News, передает ТАСС.

Он сослался на разведданные, согласно которым «Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, готовились убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни».

«Именно по этой причине президент санкционировал эту операцию, которая была успешно проведена военными Соединенных Штатов», – пояснил помощник Трампа.

Напомним, 3 января в Ираке в результате спецоперации США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом» в случае отказа вывести американские войска с Ближнего Востока.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Иран отомстит США за убийство Сулеймани.