Число туристов в Крыму за год выросло на 9,3%

В прошлом году в Крыму отдохнули около 7,5 млн туристов, что на 9,3% выше показателя 2018 года. Среди отдыхавших были порядка 1,1 млн украинцев, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«За год в Крыму отдохнуло 7,43 миллиона туристов. Это на 9,3% выше показателя 2018 года… По данным министерства курортов и туризма республики, в период новогодних праздников у нас отдохнут еще более 200 тысяч человек», – написал Аксенов в Facebook.

Он также указал, что «среди иностранных туристов, как и в прошлые годы, лидируют жители Украины – порядка 1,1 миллиона человек». «Думаю, это можно считать своего рода народным голосованием граждан соседней страны по вопросу признания российского статуса Крыма – ведь к «оккупантам» в гости не ездят», – добавил Аксенов.

Также, по его словам, в 2019 году порядка 20% иностранных туристов прибыли из Белоруссии, 11% – из Казахстана, 7% – из Германии, по 4% – из Узбекистана и Армении, 3 и 2% соответственно – из Эстонии и Азербайджана. Кроме того, в республике «побывали гости из Швеции, Финляндии, Китая, США, Грузии, Латвии, Таиланда, Испании и других государств».

По его словам, 57% туристов прибыли на полуостров по Крымскому мосту, в том числе более 6 тыс. человек приехал поездами. «Всего же по мосту по направлению в Крым проехало более 2,5 миллиона автотранспортных средств», – добавил Аксенов.

«Специально для скептиков, которые не верят цифрам и утверждают, что они взяты чуть ли не с потолка, поясняю: все статистические данные о количестве отдыхающих внимательно изучаются, анализируются и сопоставляются, в том числе с информацией о налоговых поступлениях в бюджет республики. Понятно, что есть еще и теневой сектор, который не попадает в статистику. Но в целом приведенные выше цифры дают объективную картину, которая позволяет судить об изменениях в динамике турпотока и выстраивать работу отрасли с учетом этих изменений», – подчеркнул глава республики.

В прошлом году спикер крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что после воссоединения Крыма с Россией на полуостров решили переехать 50 тыс. граждан Украины. В то время как уехали из Крыма на Украину 7 тыс. человек и 80 тыс. переехали в другие регионы России.

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