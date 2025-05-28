Решетников объявил Год горного туризма в странах СНГ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Год горного туризма объявлен первым тематическим годом в странах СНГ, решение принято на заседании Совета по туризму стран Содружества, передает ТАСС. О подробностях инициативы рассказал министр экономического развития России Максим Решетников после встречи на курорте «Роза Хутор» в Сочи.

Министр отметил: «Мы договорились о том, что каждый год, в рамках Совета по туризму, будет тематическим. И главное, что в этом году мы договорились темой сделать горный туризм». По его словам, Евразийский альянс горных курортов был создан как бизнес-инициатива и сейчас объединяет уже пять курортов в разных странах Содружества.

Решетников добавил, что в каждой из стран СНГ действуют государственные программы поддержки и строятся новые горнолыжные курорты. В России такие проекты также реализуются активно. Ранее министр подчеркивал намерение совместно со странами СНГ развивать направление горного туризма, делая его безопасным, комфортным и доступным для туристов.

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