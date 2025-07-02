Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.10 комментариев
АТОР: Богатые россияне массово сменили отдых в Сочи на Крым
АТОР: Состоятельные туристы стали бронировать премиальные отели Крыма вместо Сочи
Все больше обеспеченных россиян выбирают Крым для летнего отпуска, предпочитая премиальные отели полуострова и увеличивая спрос в три-четыре раза.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) отметила значительный рост интереса к элитным отелям Крыма среди туристов, которые ранее предпочитали Сочи, передает «Лента.ру».
Эксперты рассказали, что спрос на проживание в отдельных премиальных гостиницах на полуострове увеличился втрое или вчетверо по сравнению с прошлым годом.
«Все больше туристов высокого класса выбирают Крым как альтернативу традиционному отдыху в Сочи», – заявили представители туроператоров.
Стоимость люксового отдыха на полуострове начинается от 10 тыс. рублей за номер на двоих в сутки. Специалисты прогнозируют дальнейший рост спроса на премиальные предложения в Крыму.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эксперты назвали российские регионы, которым грозит овертуризм. Тем не менее, туроператоры не отметили увеличения спонтанных продаж туров на южные направления, несмотря на необычно холодную погоду в Москве и регионах.