Туроператоры сообщили об отсутствии ажиотажного спроса на путевки к морю

АТОР зафиксировала отсутствие всплеска продаж туров после холодного июня

Tекст: Денис Тельманов

Согласно данным Ассоциации туроператоров России, на фоне низких температур в начале лета не наблюдается всплеска спонтанного спроса на поездки к теплым морям, передает РИА «Новости». В сообщении отмечается, что погодный фактор практически не повлиял на продажи туров в «последнюю минуту» по жарким направлениям.

Эксперты подчеркивают, что холодный июнь добавил к сезонным продажам туров максимум 1–3%, однако ажиотажа среди туристов не возникло. Основной причиной называют заблаговременное планирование отпусков и активное раннее бронирование.

Согласно данным Fun&Sun, в 2025 году только 9% туристов бронировали туры за шесть дней до вылета, а в 2024 году таких было 12%.

В ITM Group обращают внимание, что большинство путешественников в начале лета не склонны к спонтанным поездкам. Однако ближе к августу часть туристов может быть готова бронировать туры за несколько дней до вылета, отмечают в ассоциации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве 30 июня была зафиксирована рекордно низкая температура, ставшая самой холодной для этого дня за всю историю наблюдений.

Роскосмос опубликовал космический снимок, на котором видно, как столицу накрыл циклон «Корнелиус». Столичный главк МЧС предупредил, что в среду москвичей ожидает дождливая и ветреная погода с порывами ветра до 15 метров в секунду.