МЧС предупредило о дожде и ветре до 15 м/с в Москве

МЧС объявило прогноз дождя и ветра до 15 м/с в Москве

Tекст: Денис Тельманов

МЧС России предупредило жителей Москвы о неблагоприятных погодных условиях, передает РИА «Новости». По данным спасателей, 2 июля в городе ожидается дождь и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

В ведомстве обратились к водителям с призывом быть внимательнее на дорогах и выбирать безопасные места для парковки. Пешеходам рекомендовано обходить стороной рекламные щиты, шаткие конструкции и деревья.

В сообщении также говорится: «Уважаемые москвичи и гости столицы. Второго июля в Москве ожидается дождь, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду».

Как писала газета ВЗГЛЯД, с второй декады июля в европейской части России ожидаются всплески жаркой погоды. Роскосмос опубликовал космический снимок циклона «Корнелиус» над Москвой. В Москве 30 июня была зафиксирована рекордно низкая температура для этого дня по данным метеостанции ВДНХ.