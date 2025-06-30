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В Москве зарегистрировали самый холодный день июня за всю историю
Температура в Москве 30 июня опустилась до 12,6 градуса
В столице России 30 июня была зафиксирована необычно низкая температура, что побило исторические рекорды для этого дня по данным метеостанции ВДНХ.
Как сообщает ТАСС, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 30 июня в Москве установлен двойной антирекорд по холоду.
По его словам, на метеостанции ВДНХ к 15:00 температура воздуха составила лишь 12,6 градуса тепла, что стало минимальным показателем для этого дня за всю историю наблюдений. Тем самым были побиты прежние антирекорды 1962 и 1976 годов, когда температура составляла 14 и 14,7 градуса соответственно.
Тишковец подчеркнул, что такой холод в столице в конце июня ранее не отмечался, и назвал событие уникальным. В своем телеграм-канале он отмечает важность такого температурного экстремума для климатических наблюдений города.
Ранее о рекордно низком атмосферном давлении также сообщал другой ведущий сотрудник «Фобоса» Михаил Леус. Барометры на ВДНХ показали 728,3 мм ртутного столба. Позднее Тишковец уточнил, что давление снизилось до 728,0 мм, что стало минимумом за последние 45 лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики прогнозировали в Москве температуру ниже обычной на четыре-пять градусов и до 40% июльской нормы осадков. Жителей столицы предупредили о резком похолодании, усилении ветра и проливных дождях с начала июля. В четверг в Москве ожидается возвращение летнего тепла после рекордно холодной и дождливой погоды в конце июня.