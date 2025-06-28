В Москве спрогнозировали резкое похолодание

Tекст: Мария Иванова

Похолодание ожидается в Москве с понедельника, температура опустится до плюс 15 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик уточнил, что столицу ждут обильные дожди и усиление ветра, а атмосферное давление снизится до 729 мм рт. ст., что почти установит рекорд по этому показателю для данного дня.

Как отмечает Леус, первый день июля в Москве станет одним из самых холодных за последние десятилетия. Дневная температура опустится до диапазона плюс 15 – плюс 17 градусов, а в течение первых пяти дней месяца будет сохраняться прохладная и ветреная погода. Лишь в четверг ожидается потепление до плюс 23 – плюс 25 градусов.

Климатологи отмечают, что прошедший июнь в Москве оказался близким к норме по температуре, а аномалия не превышает нескольких десятых градуса. Осадков за месяц уже выпало 57 мм, что составляет 74% от нормы, и до конца июня количество дождей увеличится, хотя до стандартных показателей немного не дотянет.

Эксперты обращают внимание, что в последние годы первый день июля редко был холоднее плюс 20 градусов. Например, в прошлом году июль стартовал с 30-градусной жары, а самый холодный первый июль XXI века был зафиксирован в 2006 году с температурой плюс 14,9 градуса. В этот раз, по словам Леуса, температура будет второй самой низкой для этого дня в столетии.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу столбики термометров в Московском регионе могут опуститься до четырех градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве ожидается «разворот к лету».

В течение ближайших дней жителей столицы ожидает прохладная и преимущественно дождливая погода с дневной температурой не выше 20 градусов.