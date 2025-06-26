Синоптик сказал, когда в Москве произойдет «разворот к лету»

Tекст: Мария Иванова

Летняя погода вернется в Москву во второй и третьей декадах июля, температура воздуха поднимется до плюс 28 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА «Новости». По его словам, июль в Центральной России ожидается умеренным, он будет почти полностью соответствовать многолетним климатическим значениям. Ночью температура в среднем составит плюс 13,5, днем – плюс 23,1.

Тишковец отметил: «Определенный «разворот к лету» произойдет во второй и третьей декадах июля, но без какого-либо экстрима. Речь идет о дневных температурах в диапазоне плюс 23 – плюс 28 градусов, в лучшем случае лишь иногда плюс 25 – плюс 30 градусов, что является идеальным для здоровья человека с точки зрения медицинской метеорологии». Специалист подчеркнул, что резких погодных изменений ждать не стоит.

В течение ближайших двух недель, по прогнозу синоптика, в столичном регионе сохранятся умеренные 20-градусные температуры, кратковременное потепление возможно лишь в начале июля. Ныряющие циклоны и северо-западный ветер в средней тропосфере будут сдерживать разогрев приземного воздуха, поэтому жары пока не ожидается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичам пообещали дождь и тепло в четверг.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозировал до конца июня прохладу и дожди в Москве.

Синоптики объяснили обвал холода в Москве и отметили, что такие погодные изменения являются нормой для июня.