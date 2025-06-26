Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.15 комментариев
Москвичам пообещали дождь и тепло в четверг
В четверг москвичей ждет облачная погода с кратковременным дождем и дневной температурой до плюс 20 градусов, при северо-западном ветре до 12 метров в секунду.
Облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь ожидаются в Москве 27 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Гидрометцентра России. Температура воздуха днем будет колебаться от плюс 18 до плюс 20 градусов. В ночь на пятницу возможно похолодание до плюс 10 градусов.
Ветер прогнозируется северо-западный, со скоростью 7-12 метров в секунду, атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба. В Подмосковье днем также ожидается от 15 до 20 градусов тепла, местами возможны грозы. Ночью температура может опуститься до плюс 7 градусов.
Из-за ожидаемых гроз и сильного ветра в Московской области будет действовать желтый уровень погодной опасности с девяти утра до девяти вечера четверга.
Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики предсказали в Москве прохладу и дожди до конца июня. Специалисты заявили, что обвал холода в Москве в июне является нормальным явлением.