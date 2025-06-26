Москвичам пообещали дождь и тепло в четверг

Tекст: Дмитрий Зубарев

Облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь ожидаются в Москве 27 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Гидрометцентра России. Температура воздуха днем будет колебаться от плюс 18 до плюс 20 градусов. В ночь на пятницу возможно похолодание до плюс 10 градусов.

Ветер прогнозируется северо-западный, со скоростью 7-12 метров в секунду, атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба. В Подмосковье днем также ожидается от 15 до 20 градусов тепла, местами возможны грозы. Ночью температура может опуститься до плюс 7 градусов.

Из-за ожидаемых гроз и сильного ветра в Московской области будет действовать желтый уровень погодной опасности с девяти утра до девяти вечера четверга.

Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики предсказали в Москве прохладу и дожди до конца июня. Специалисты заявили, что обвал холода в Москве в июне является нормальным явлением.