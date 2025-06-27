Москвичей предупредили о резком похолодании

Tекст: Мария Иванова

В ночь на субботу температура воздуха в Московском регионе может опуститься до 4 градусов, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, ночью тепла будет около 7-9 градусов, а в области ожидается всего 4 градуса. Вильфанд отметил: «Ночные температуры в условиях отсутствия облачности будут низкими – около 7-9 градусов тепла, по области – даже до 4. Это очень низкая температура. Днем в 14-15 часов значения поднимутся до 20-22 градусов. В субботу будет много солнца».

В воскресенье ночью температура повысится до 10-13 градусов, а днем ожидается потепление до 22-24 градусов, что лишь на один градус ниже климатической нормы для июня.

Метеоролог добавил, что к Москве приближается ложбина низкого давления, поэтому во второй половине дня в воскресенье начнется заметный дождь. В целом температурный режим останется близким к среднемесячным значениям для конца июня.

Ранее Вильфанд рассказал, когда в Москве ожидается «разворот к лету».

В течение ближайших дней жителей столицы ожидает прохладная и преимущественно дождливая погода с дневной температурой не выше 20 градусов.