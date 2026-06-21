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    «Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.

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    Александр Филиппов Александр Филиппов Анархия перестает быть аномалией

    Возрожденный анархизм государств, продолжающийся анархизм антиглобалистских движений и новый анархизм технофеодалов при любом раскладе не обещают предсказуемость и стабильность.

    6 комментариев
    21 июня 2026, 12:10 • Новости дня

    Эксперт: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России

    Экономист Юшков: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России

    Эксперт: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Противник сконцентрировался на ударах по логистической инфраструктуре Крыма. На этом фоне ситуация с топливом на полуострове остается нестабильной. Нефтяники делают все, что в их силах, и только ВС России могут обеспечить безопасность логистики и предприятий топливного комплекса в Крыму, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее власти Крыма приостановили продажу топлива частным лицам и коммерческим организациям.

    «Ситуация с топливом в Крыму в последнее время довольно нестабильная. Сначала местные власти были вынуждены перейти от свободной продажи бензина на продажу по QR-кодам, затем удалось снова полностью открыть доступ, а теперь вновь введены достаточно жесткие ограничения», – восстанавливает хронологию событий Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Эта нестабильность объясняется тем, что Киев фактически сосредотачивает свои усилия на ударах по логистической и энергетической инфраструктуре Крыма. Подтверждением этих планов служат случаи «охоты дронов на бензовозы, а также удары по мостам, в том числе понтонным переправам». «Не исключаю, что противник снова попытается атаковать Крымский мост», – рассуждает собеседник.

    «Часть топлива на полуостров можно поставлять по морю. Тем более что в Крыму существует необходимая инфраструктура. Другое дело, что она обладает небольшой пропускной способностью и также находится в зоне риска», – объясняет спикер. На этом фоне особенно остро встает вопрос о защите как самих логистических цепочек, так и инфраструктуры, связанной с нефтепереработкой.

    «Это задача не столько для компаний топливного сектора, сколько для тех, кто занимается обеспечением безопасности – а это армия. Российские военные способны обеспечить необходимую защиту от атак противника», – заключил Юшков.

    Ранее в Крыму ввели ограничения на продажу топлива на АЗС региона для частных клиентов и юридических организаций. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Запрет распространяется на оплату наличными, банковскими картами и специальными талонами.

    Исключение сделано только для транспорта государственных структур. Горючее продолжат отпускать ведомствам, отвечающим за безопасность и поддержание стабильной жизнедеятельности республики.

    О дальнейших шагах по урегулированию ситуации на региональном топливном рынке Аксенов пообещал объявить позже. «Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», – подчеркивается в обращении к жителям.

    Ситуация вокруг Крыма обострилась в начале лета. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал: «Принимаются меры для того, чтобы об этом не приходилось говорить, работает наше Минэнерго».

    Напомним, на минувшей неделе министр обороны Украины Михаил Федоров выступил с угрозами новых ударов по Крыму. В ответ на это глава российского МИД Сергей Лавров заметил, что «на любой беспилотник есть "противоядие", мы сейчас над этим самым активным образом работаем».

    20 июня 2026, 20:19 • Новости дня
    «Операция Z»: Нанесен удар по району Днепрогэс в Запорожье

    Tекст: Вера Басилая

    После удара по Днепрогэс в Запорожье, перекрыт мост Преображенского через Днепр, сообщили военкоры.

    После бомбового удара по Днепрогэс в Запорожье перекрыто движение по мосту Преображенского через Днепр, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Отмечается, что объезд организован через Новый мост и Днепрогэс.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта.

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    20 июня 2026, 23:10 • Новости дня
    Три бывших президента Украины отказались от польского ордена Белого орла

    Кучма, Ющенко и Порошенко отказались от польского ордена Белого орла

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывшие украинские лидеры: Кучма, Ющенко и Порошенко решили вернуть высшие государственные награды Польши – орден Белого орла – после лишения главы киевского режима Владимира Зеленского аналогичного знака отличия.

    Три бывших украинских президента – Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко – заявили об отказе от польского ордена Белого орла. Такое решение стало ответом на действия Варшавы, которая лишила нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского этой награды из-за героизации членов УПА (экстремистская организация, запрещена в России).

    «Я принял решение отказаться от этого ордена, которым имел честь быть награжденным в 1997 году», – приводит РИА «Новости» выдержку из обращении Леонида Кучмы в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), которое опубликовала его экс-пресс-секретарь Дарка Олифер.

    Позднее аналогичные заявления опубликовали представители Виктора Ющенко и лично Петр Порошенко. Последний в соцсети сообщил, что еще две недели назад пообещал себе отказаться от ордена, «если не удастся убедить президента Польши не принимать неправильное решение».

    Ранее о намерении вернуть польские награды сообщили высокопоставленные украинские чиновники. Министр иностранных дел Андрей Сибига, глава офиса президента Кирилл Буданов, посол в Варшаве Василий Боднар и заместитель руководителя офиса Игорь Жовква также отказались от своих орденов.

    Конфликт разгорелся после того, как польский лидер Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского ордена Белого орла. Причиной стало участие украинского политика в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА Андрея Мельника, а также присвоение наименования «Имени героев УПА» центру специальных операций украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский вернул Навроцкому орден Белого орла. До этого глава  Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач  потребовал от Зеленского личных извинений и объяснения решения присвоить подразделению ВСУ имя героев УПА.

    Решение президента Польши лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла вызвало  бурную ответную реакцию в Киеве.

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    21 июня 2026, 12:12 • Видео
    В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

    Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

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    20 июня 2026, 14:38 • Новости дня
    Британия испытала новое дальнобойное оружие для передачи украинским войскам
    Британия испытала новое дальнобойное оружие для передачи украинским войскам
    @ Peter Noyce/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Британское оборонное ведомство успешно протестировало новые высокоточные баллистические ракеты Nightfall с дальностью поражения около 500 километров, предназначенные для нужд Вооруженных сил Украины.

    Лондон намерен поставить Киеву экспериментальные системы после завершения тестов, передает РИА «Новости».

    «Великобритания провела испытания нового дальнобойного оружия, которое вскоре может быть поставлено Украине, чтобы Киев мог нанести удар по Москве. Новые системы, способные поражать цели на расстоянии более 300 миль (почти 500 километров) были испытаны на полигоне на Гебридских островах, а в ближайшие месяцы в Великобритании пройдут дальнейшие испытания», – цитирует агентство газету Telegraph.

    Оружие, разрабатываемое в рамках проекта Project Brakestop, оснастят боеголовкой массой 250 килограммов. Скорость полета ракеты достигнет почти 600 километров в час. Разработкой занимаются три британские компании: MBDA, выпускающая ракеты Storm Shadow, MGI Engineering и Rotron Aerospace.

    Изначально на реализацию инициативы выделили около 5 млн фунтов стерлингов (почти 7 млн долларов). Позднее финансирование увеличили еще на 15 млн фунтов. О разработке ракет Nightfall Министерство обороны Британии объявило в январе 2026 года.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки западных вооружений Киеву препятствуют мирному урегулированию и напрямую втягивают НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Великобритания раскрыла планы по созданию баллистической ракеты Nightfall для украинской армии.

    Летом прошлого года канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал Киеву совместно произведенные с британцами дальнобойные комплексы.

    До этого Лондон тайно передал украинским войскам десятки крылатых ракет Storm Shadow.

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    20 июня 2026, 15:21 • Новости дня
    Россия организовала защиту логистических путей с помощью дронов-перехватчиков
    Россия организовала защиту логистических путей с помощью дронов-перехватчиков
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные организовали защиту стратегически важных автомобильных дорог, задействовав для патрулирования специальные зенитные беспилотники.

    Российские расчеты зенитных FPV-дронов начали осуществлять патрулирование уязвимых трасс для уничтожения украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает в Max «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Данные меры направлены на защиту логистических путей от атак противника.

    «Расчеты российских зенитных FPV-дронов патрулируют уязвимые трассы и сбивают украинские беспилотники», – заявил советник министра обороны Украины с позывным «Флэш». По его информации, российские военные активно применяют дроны-перехватчики для обеспечения безопасности транспортных артерий.

    На трассе «Новороссия» для подавления связи украинских беспилотников развернули новые комплексы радиоэлектронной борьбы.

    Применение отечественных FPV-перехватчиков «Елка» вынудило противника увеличить высоту полета своих аппаратов.

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    21 июня 2026, 00:51 • Новости дня
    Министр финансов США непублично назвал Зеленского «мистером Бином под кайфом»

    The Guardian узнала об уничижительном отношении Бессента к Зеленскому

    Министр финансов США непублично назвал Зеленского «мистером Бином под кайфом»
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр финансов США Скотт Бессент в разговорах с представителями администрации имел арсенал альтернативных названий главы киевского режима Владимира Зеленского, следует из книги «Смена режима» (Regime Change) американских журналистов Мэгги Хаберман и Джонатана Суона.

    «Согласно новой книге , министр финансов США Скотт Бессент посоветовал Дональду Трампу не принимать Владимира Зеленского в Овальном кабинете, назвав президента Украины «мелким ублюдком», «ребенком с особыми потребностями» и «мистером Бином под кайфом», – пишет в обзоре книги The Guardian.

    Та встреча, как напомнила газета, состоялась 28 февраля 2025 года и оказалась откровенной катастрофой, поскольку Трамп и Джей Ди Вэнс раскритиковали Зеленского за неблагодарность и за то, что тот не надел костюм.

    Еще один момент описывает визит Зеленского в Белый дом якобы для заключения сделки по полезным ископаемым. Несколько помощников Трампа опасались возможного конфликта, пишут авторы.

    Тогдашний советник по национальной безопасности Майк Уолц «пытался – безуспешно – донести до Зеленского, что тот должен прийти в костюме».

    «Бессент настоятельно рекомендовал Трампу даже не пускать Зеленского в Белый дом. «С этим мелким ублюдком я уже повидался. Он хитрый. Он как ребенок с особыми потребностями для европейцев. И ведет себя как мистер Бин под кайфом», – приводит газета еще одну выдержку из книги.

    После провальной встречи Бессент заявил Bloomberg , что Зеленский совершил «один из величайших дипломатических промахов».

    «Я был шокирован, обескуражен тем, что президент Зеленский пришел в Овальный кабинет, вел себя таким образом, разговаривал с президентом Трампом, разговаривал с вице-президентом, но, что еще важнее, проявил такое неуважение к американскому народу», – сказал глава Минфина США.

    После еще более провального визита на Украину для попытки согласовать пункты договора о редкоземельных ископаемых, когда Бессент и Зеленский «ругали друг друга 45 минут», Трамп попросил жену Джей Ди Вэнса, выпускницу Йельской юридической школы, проверить поправки, внесенные Украиной в соглашение. Она назвала документ «ужасным» и исписала поправками толстый карандаш».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дизайнер Анисимов рассказал об истории костюма Зеленского для встречи с Трампом, а также объяснил смену стиля одежды главы киевского режима. The Daily Beast сообщил, что Рубио носил туфли не по размеру из-за насмешек Трампа


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    20 июня 2026, 14:33 • Новости дня
    Ректор ТОГУ: ВОИР становится залогом технологического суверенитета России

    Ректор ТОГУ Марфин: ВОИР становится залогом технологического суверенитета России

    Ректор ТОГУ: ВОИР становится залогом технологического суверенитета России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия нуждается в каналах связи изобретателей, университетов и государства. Обновленное Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов призвано стать той площадкой, которая позволит «юным кулибиным» эффективно преодолевать путь от формирования задумки к ее практической реализации, сказал газете ВЗГЛЯД ректор ТОГУ Юрий Марфин. 20 июня в Национальном центре «Россия» в Москве прошел Учредительный съезд ВОИР.

    «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) необходимо стране как практический механизм объединения усилий изобретателей, университетов, промышленности и государства. В России много сильных разработок и предложений, соответственно, ключевая задача общества состоит в том, чтобы эти замыслы как можно быстрее проходили путь до непосредственного внедрения», – сказал Юрий Марфин, руководитель хабаровской региональной организации ВОИР, ректор Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ).

    «То есть обновленное общество призвано стать национальной средой изобретательства, которая будет помогать человеку с идеей получить соответствующую экспертизу, защитить права на интеллектуальную собственность, найти партнеров и в перспективе довести решение до производства или рынка», – акцентирует он.

    По оценке эксперта, ВОИР может стать одной из структур, которая позволит укрепить технологический суверенитет России. «В основе этого понятия лежит способность страны самой создавать, защищать, производить и внедрять критически важные технологии. И общество будет выращивать это умение на уровне конкретных людей, команд и регионов», – продолжает собеседник.

    На этом фоне создание обновленного ВОИР в общественно-государственном формате – важный сигнал, поскольку организация станет каналом связи с реальным изобретательским обществом. «У власти появляется возможность видеть, какие решения рождаются в регионах, какие барьеры мешают их внедрению и какие меры поддержки действительно необходимы», – полагает ректор. – «Конечно, как у любой крупной структуры, у ВОИР имеется риск бюрократизации. Но понятные инструменты, которые позволят их снизить, уже есть.

    Во-первых, важно ориентироваться на измеримый результат: количество доведенных до внедрения решений, патентов, лицензионных соглашений с реальным экономическим эффектом».

    «Во-вторых, необходимо быть открытыми для инициативы снизу, ведь в каждом регионе, предприятии и коллективе ситуации разные и поддержка зачастую нужна разная. Партнерство же университетов, предприятий и органов власти должно выстраиваться вокруг конкретных технологических задач», – говорит собеседник.

    При этом особое значение имеет работа с молодыми изобретателями, так называемыми «юными кулибиными». Сегодня их образ, по словам Марфина, активно меняется: «Это уже необязательно одиночки, собирающие уникальные устройства в гараже. Юные гении теперь часто трудятся в команде. Они также сочетают в себе инженерные, цифровые и даже предпринимательские компетенции», – уточняет ректор.

    В качестве примера он приводит Тихоокеанский государственный университет. В учреждении проектная деятельность включена в образовательный процесс с первого курса. На его базе работают стартап-студия, центр трансфера технологий, а также акселерационные программы.

    «Для Хабаровского края такая работа имеет стратегическое значение. Нам важно, чтобы талантливая молодежь видела в Дальнем Востоке пространство возможностей. Изобретательство здесь может стать способом участия в развитии территории. Через такие проекты молодой человек начинает чувствовать себя не потребителем готовых решений, а автором будущего своего региона», – уточняет Марфин.

    Примером «юного кулибина» служит Артем Кисель, магистрант ТОГУ, руководитель СКБ «Политехпром». Он занимается разработкой механического протеза верхних конечностей, в частности, фаланг пальцев. «К сожалению, моя жизнь так сложилась, что я сам стал потенциальным пользователем данного проекта», – говорит Кисель, получивший серьезную травму кистей.

    Цель проекта: создание доступных, функциональных и технологически независимых решений на основе композитных материалов. В настоящий момент инициатива находится на этапе закупки комплектующих. Впереди – процесс 3D-печати, литье высокопрочных механических узлов и изготовление композитных компонентов. «Думаю, что к декабрю мы уже представим действующий прототип, который можно будет патентовать», – считает магистрант.

    По его мнению, ВОИР дает молодым изобретателям дополнительную мотивацию к деятельности.

    «Это механизм притяжения новых кадров, способный наглядно показать перспективным кадрам, что наука – это интересный и общественно полезный путь самореализации.

    Это отличная платформа для продвижения амбициозных инженеров и команд», – заключил Кисель.

    20 июня в Национальном центре «Россия» прошел Учредительный съезд ВОИР. В мероприятии приняли участие более 250 делегатов из свыше 60 субъектов страны. В ходе события были утверждены устав организации, определена ее структура, а также избраны руководящие органы.

    Съезд открылся обращением к участникам президента Владимира Путина. Текст приветствия озвучил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Нынешний форум открывает новую страницу в истории ВОИР – авторитетной и поистине легендарной организации, объединяющей своими задачами тысячи талантливых, инициативных, увлеченных людей», – отметил глава государства.

    Он напомнил, что за прошедшие десятилетия под эгидой ВОИР были созданы и внедрены в производство более 2 млн изобретений и передовых разработок, которые «принесли реальную практическую отдачу, стали весомым вкладом в укрепление отечественного научно-технического, промышленного, инфраструктурного потенциала, в повышение уровня жизни граждан».

    Напомним, ВОИР был создан в СССР в 1932 году. Только за годы первой пятилетки в его ряды вошли около 600 тыс. членов. На пике своей деятельности организация объединяла более 14 млн человек.

    Работа ВОИР способствовала реальному техническому развитию страны. Если в 1939 году в СССР было зарегистрировано лишь 26,9 тыс. изобретений, то в 1987 – уже 83,7 тыс. На тот момент Союз опережал по данному показателю США (82,9 тыс.), Японию (62,4 тыс.), а также Германию и Британию (28,7 тыс.).

    После распада СССР объединение продолжало существовать в качестве общественной организации. Однако 14 апреля 2026 года Путин подписал указ о создании ВОИР как Всероссийской общественно-государственной организации. Данное решение позволит организации получать госфинансирование.

    На сегодня ВОИР располагает 82 региональными организациями, в состав которых входит 100 тыс. членов. Как отмечается на сайте общества, его деятельность направлена на развитие потенциала российского изобретательства, помощь во внедрении новых технологий и защиту интересов отечественных рационализаторов как внутри страны, так и за рубежом.

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    20 июня 2026, 18:18 • Новости дня
    СУ-34 нанесли удары по пунктам управления БПЛА ВСУ в ДНР

    Су-34 уничтожили пункты дислокации и управления дронами ВСУ в ДНР

    СУ-34 нанесли удары по пунктам управления БПЛА ВСУ в ДНР
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков нанесли удары с применением ФАБ-500 по пунктам дислокации и управления БПЛА ВСУ в Доброполье, Кучерове Яре и Николаевке ДНР, сообщило Министерство обороны.

    В населенных пунктах Доброполье и Кучеров Яр точными ударами бомб ФАБ-500 были ликвидированы пункты управления беспилотниками, принадлежащие двум бригадам нацгвардии Украины, сообщает в Max Минобороны.

    Кроме того, серьезный урон противнику нанесли в Николаевке. Там три мощные авиабомбы ФАБ-1500 разрушили пункт временной дислокации 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Атака позволила нейтрализовать значительные силы украинской армии на этом направлении.

    Российская авиация поразила позиции 81-й отдельной аэромобильной бригады у Николаевки тяжелыми бомбами.

    Подразделения группировки «Центр» нанесли поражение живой силе противника около Кучерова Яра.

    Самолеты ВКС России уничтожили пункты временной дислокации украинских подразделений в Донецкой народной республике.

    Видео ударов по пунктам управления БПЛА ВСУ в ДНР смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    21 июня 2026, 08:51 • Новости дня
    В результате украинской атаки на Крым погибли четыре человека
    В результате украинской атаки на Крым погибли четыре человека
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Массированный налет вражеских аппаратов привел к трагедии на пароме «Панагия» и масштабному возгоранию в Темрюкском районе Краснодарского края.

    Украинские дроны нанесли удар по транспортным объектам, передает РИА «Новости». Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о повреждении судна «Панагия».

    «В ночь на 21 июня в результате атаки вражеских БПЛА погиб человек на Керченской паромной переправе. В Темрюкском районе на Керченской переправе атакован паром «Панагия». По предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал», – заявили в ведомстве.

    Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после налета беспилотников на полуостров погибли четыре человека. Ранения различной степени тяжести получили 28 граждан.

    Кроме того, атака спровоцировала крупное возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка. Туда оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Представители экстренных служб уточнили, что на этом объекте обошлось без пострадавших.

    Обломки сбитых аппаратов также упали на территории частных домовладений в двух других муниципалитетах региона. На местах падения работают специальные службы. Жертв среди мирного населения в этих районах не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе один человек погиб при пожаре от падения обломков беспилотника на морском терминале в Темрюкском районе.

    В январе резервуары с нефтепродуктами загорелись из-за удара по портовым терминалам в кубанском поселке Волна.

    Летом 2024 года украинские дроны уже атаковали паром в порту «Кавказ».

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    20 июня 2026, 19:56 • Новости дня
    Экс-заместитель губернатора Югры Золотухин погиб в зоне СВО

    Экс-заместитель губернатора Югры Алексей Золотухин погиб в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший заместитель губернатора Югры, директор департамента региональной безопасности Алексей Золотухин погиб на СВО, сообщил глава Нягани Иван Ямашев.

    Ямашев сообщил, что Алексей Золотухин оставил должность заместителя губернатора Югры в 2025 году, и ушел добровольцем на СВО, передает ТАСС.

    «Это большая потеря для всего округа. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким героя», – написал Ямашев.

    Как отметил Ямашев, Золотухин с 1995 по 2008 годы служил в вооруженных силах России, с 2008 года начал строить карьеру на «гражданке»: с июля 2018 по январь 2023 года работал первым заместителем главы города Пыть-Ях.

    В январе 2023 года Золотухина назначили на должность заместителя губернатора Югры, он занимался вопросами гражданской защиты населения, координацией действий органов власти в период чрезвычайных ситуаций, взаимодействием с правоохранительными органами.

    Золотухин руководил рабочей группой оперативного штаба Югры, который организовывал работу по восстановлению социальной инфраструктуры Макеевки ДНР.

    Ранее глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил о гибели Героя России Нарана Очир-Горяева в зоне спецоперации.

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    21 июня 2026, 04:45 • Новости дня
    Захарова напомнила о советском статусе польских жертв УПА

    Захарова: Жертвами УПА были советские граждане из Польши

    Захарова напомнила о советском статусе польских жертв УПА
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о статусе жертв расправ, учиненных боевиками УПА (экстремистская организация, запрещена в России), которые являлись советскими гражданами в составе СССР.

    Кароль Навроцкий объяснил свой шаг тем, что УПА* несет ответственность за ужасающие преступления против граждан Польши во время Второй мировой войны, отметила дипломат в Telegram-канале, где разместила комментарий.

    «Для подавляющего большинства польского общества Украинская повстанческая армия* остается прежде всего формированием, ответственным за ужасные преступления, совершенные в отношении граждан Польской Республики во время Второй мировой войны», – привела Захарова слова Навроцкого в объяснение своего решения.

    Она напомнила, что жертвами Волынской резни 1943-1944 годов стали преимущественно поляки, которые с ноября 1939 года являлись советскими гражданами.

    «Резня началась в феврале 1943 г., когда ситуация на фронте кардинально изменилась и стало ясно, что немецко-фашистский режим долго на территории оккупированной Советской Украины не продержится. Украинские националисты решили, что пришел их час для этнических чисток. Подробнее см. документы НКГБ СССР о преступлениях ОУН-УПА на Волыни», – напомнила она.

    Вторая волна террора охватила Восточную Галицию во второй половине 1943 года и продолжалась до лета 1944 года, подытожила дипломат.

    Напомним, Зеленский вернул Навроцкому орден Белого орла. За ним три экс-президента Украины поспешили вернуть польскую награду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Пушков при этом предрек прощение Западом героизации нацизма на Украине. Тогда как Навроцкий упрекнул Зеленского в «превышении болевого порога» Польши. Мирошник завал демарш Киева поводом Варшаве заблокировать вступление Украины в ЕС.

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    20 июня 2026, 13:17 • Новости дня
    Комдив сообщил о перерезанной трассе снабжения ВСУ под Константиновкой

    Комдив «Резвый» сообщил о перерезанной трассе снабжения ВСУ под Константиновкой

    Комдив сообщил о перерезанной трассе снабжения ВСУ под Константиновкой
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В районе Константиновки украинским силам, потерявшим автоколонны под ударами артиллерии, осталась лишь одна контролируемая Россией дорога снабжения, сообщил командир артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка Южной группировки с позывным «Резвый».

    Бойцам украинских формирований под Константиновкой осталась только одна трасса для снабжения, которая контролируется российскими войсками, передает РИА «Новости».

    Командир артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка группировки «Южная» с позывным «Резвый» заявил: «Уже все перерезано, да, у них (ВСУ) одна трасса идет от Дружковки (город в Константиновском районе ДНР), которая полностью контролируется нами, и у меня постоянно туда наведены пушки. Как только фиксируется движение, мы сразу его аннулируем, перерезаем, поэтому они на машинах уже не ездят, в основном пешие переходы».

    По его словам, на первых этапах боев за Константиновку противник активно сопротивлялся и пытался наступать, однако сейчас украинские подразделения спокойно отходят и фактически оставляют город. Командир отметил, что российские войска берут Константиновку в клещевой захват, и, как он выразился, у украинских сил уже «нет вариантов огрызаться».

    «Резвый» добавил, что в городе остаются мирные жители, которые заранее ждали прихода российских военных и сейчас находятся в домах и подвалах. Он сообщил, что штурмовые группы при каждом заходе передают гражданским медикаменты и продукты, а люди спрашивают у бойцов, когда город будет окончательно освобожден. По его словам, военные отвечают, что до этого момента осталось недолго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные взяли под огневой контроль все дороги к Константиновке.

    Российские подразделения продвигаются в Константиновке и устанавливают контроль над ключевыми позициями города.

    Российские штурмовые группы уничтожают заблокированные формирования ВСУ в юго-западной части Константиновки.

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    20 июня 2026, 23:41 • Новости дня
    Подозреваемый в нападении и убийстве в ТЦ Краснодара признал вину

    Tекст: Катерина Туманова

    Молодой человек, которому 19 лет, в ходе следственных действий заявил, что признает вину в инкриминируемых ему преступлениях и раскаивается, что запечатлено на видео СУ СКР по Краснодарскому краю.

    «Да, признаю, раскаиваюсь», – ответил обвиняемый, когда следователь зачитал ему статьи обвинения и спросил, понятно ли ему это и согласен ли с содержанием обвинения.

    В ведомстве отметили, что 19-летний подозреваемый, по версии следствия, в субботу напал с ножом на посетителей торгового центра, погибла 41-летняя женщина, еще несколько человек получили ножевые ранения.

    «В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются мотивы совершенных преступлений, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, судебно-психиатрическая и экспертиза холодного оружия», – сказано в Max-канале регионального управления СК России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при нападении вооруженного ножом мужчины в торговом центре Краснодара погибла одна женщина. Злоумышленник бросил пиротехническое устройство в помещение детского развлекательного центра.

    В результате вооруженного нападения в краснодарском ТЦ пострадали пять человек, в том числе беременная женщина. Следователи возбудили уголовные дела об убийстве и покушении на убийство.

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    21 июня 2026, 06:02 • Новости дня
    У жительницы Стокгольма обнаружили утерянную песню Цоя
    У жительницы Стокгольма обнаружили утерянную песню Цоя
    @ Александр Чумичев, Александр Шогин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Архивист и коллекционер Сергей Чубраев обнаружил в Швеции считавшуюся утраченной запись солиста группы «Кино». Уникальная аудиокассета с неизвестным исполнением композиции «Дети минут» более 30 лет хранилась в домашнем архиве жительницы Стокгольма.

    «Все началось в 2020 году, когда я работал с архивами на даче у басиста группы «Звуки Му» Александра Липницкого», – рассказал архивист Сергей Чубраев «КП-Петербург».

    Там исследователь нашел рукописный текст композиции. Это был текст песни «Дети минут». И Липницкий рассказал, что Цой был у него в гостях, спел эту песню под гитару и Липницкий захотел ее записать на магнитофон – так она ему понравилась. Но Цой был категорически против из-за сатирического содержания композиции.

    Музыкант опасался обидеть коллег по сцене, поэтому исполнял мелодию исключительно в узком кругу друзей. Долгие годы произведение считалось безвозвратно потерянным.

    Чубраев решил связаться с иностранцами, посещавшими советские рок-вечеринки в 80-е годы. Догадка подтвердилась: дочь шведского консула Сара Океррен записала акустическое выступление на диктофон в 1988 году.

    Два года назад затертую кассету привезли из Стокгольма и успешно оцифровали в студии. Премьера документального фильма с уникальной фонограммой состоится 21 июня, в день рождения Виктора Цоя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк в 2023 году выпустил серебряную монету в память о Викторе Цое. Группа КИНО в 2025 году представила новый клип на песню «Звезда».  Павлиашвили рассказал о несостоявшемся совместном проекте с Цоем.


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    21 июня 2026, 07:11 • Новости дня
    Экс-премьер Польши предложил Украине вернуть вместо орденов самолеты и танки
    Экс-премьер Польши предложил Украине вернуть вместо орденов самолеты и танки
    @ Michal Fludra/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер раскритиковал решение украинских политиков вернуть польские ордена почета в знак солидарности с главой киевского режима Владимиром Зеленским, напомнив, что представители Украины могут вернуть и другие, полученные от Польши вещи.

    «Раз уж все так стремятся вернуть полученное, пусть вернут МиГи, танки и оружие . Это был бы жест доброй воли, не так ли?» – заявил Миллер в программе «Президенты и премьер-министры» на телеканале Polsat News.

    Бывший премьер-министр Польши прокомментировал и недавнее заявление Зеленского о том, что орден Белого орла в прошлом вручался спорным личностям, поэтому «он не будет это обсуждать (решение президента страны Кароля Навроцкого об отмене награды)».

    «Он мог бы отказаться от ордена, потому что его получили Екатерина Великая, Бенито Муссолини, Герхард Шрёдер. Ему следовало сказать: нет, нет, потому что этот орден есть у таких людей, так что большое спасибо. Но он принял его и не был привередлив», – высказался Миллер.

    Напомним, Зеленский вернул Навроцкому орден Белого орла. За ним три экс-президента Украины поспешили вернуть польскую награду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Пушков при этом предрек прощение Западом героизации нацизма на Украине. Тогда как Навроцкий упрекнул Зеленского в «превышении болевого порога» Польши. Мирошник завал демарш Киева поводом Варшаве заблокировать вступление Украины в ЕС, а Захарова напомнила о советском статусе польских жертв УПА.

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    20 июня 2026, 19:45 • Новости дня
    Зеленский вернул Навроцкому Орден Белого Орла

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому, который лишил его этой награды за героизацию членов УПА (экстремистская организация, запрещена в России).

    По словам Зеленского, он отправил обратно орден президенту Польши. Кроме того, глава киевского режима опубликовал фото, на котором можно заметить, что он возвращает орден логистической компанией, которая занимается доставкой грузов и посылок, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о решении лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (признана в России экстремистской и запрещена).

    Директор Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач ранее потребовал от Зеленского личных извинений и объяснения решения присвоить подразделению ВСУ имя героев УПА.

    Решение Навроцкого лишить Зеленского Ордена Белого Орла спровоцировало бурную ответную реакцию в Киеве.

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