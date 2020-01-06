Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 21 копейку – до 62,31 рубля, курс евро поднялся на 24 копейки – до 69,55 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 69,97 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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