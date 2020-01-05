Названы самые опасные блюда в российских ресторанах

Роспотребнадзор опубликовал список наиболее опасных блюд в ресторанах, которые могут причинить вред здоровью.

Заразиться инфекцией можно от многокомпонентных салатов, в первую очередь – заправленных майонезом и сметаной, пирожными и тортами с кремом, шаурмой, изделиями из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты) и студнем, сообщается на сайте ведомства.

«Бактерии и вирусы могут находиться и на поверхности плохо промытых фруктов и овощей. С едой могут передаваться возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Эксперты ведомства посоветовали отравившимся в ресторанах россиянам после обращения ко врачу писать претензии владельцам, а также сохранять чек или выписку по банковскому счету.

«Необходимо получить медицинское заключение. Крайне желательно, чтобы в нем была отражена причинно-следственная связь между ужином в ресторане и отравлением», – говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщали рекомендации о том, как избежать отравления на Новый год.