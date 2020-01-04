Солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

Уральского солдата-срочника Артура Хакимова разыскивают в Забайкалье после того, как он самовольно покинул военную часть 3 января, сообщили в правозащитной организации «Комитет — Совет солдатских матерей России».

Уроженец города Юрюзань Челябинской области Артур Хакимов проходил службу в поселке Большая Тура. 3 января около 15.00 он покинул часть. О своем решении Хакимов сообщил матери, написав ей SMS: «Прости, я непутевый сын». В настоящее время телефон Хакимова выключен, передает Ura.ru.

По словам представителя организации «Комитет — Совет солдатских матерей России» Ксении Феткуллиной, у солдата был план: от военной части добраться до Читы, а из нее выехать в Иркутск. Сообщается, что перед уходом из части военнослужащий несколько раз заходил на сайт «BlaBlaCar», чтобы найти попутную машину.

«Мы разослали ориентировки во все хостелы Иркутска – надеемся его найти. Сейчас самое главное, чтобы Хакимов был жив и здоров. Далеко не факт, что он сможет преодолеть такое расстояние, тем более зимой. К сожалению, мы знаем случаи, когда люди в этой местности просто замерзали – там огромные расстояния между населенными пунктами», – отметила Феткуллина.

Причины, которые подтолкнули солдата к побегу, пока неизвестны. По версии правозащитников, в части происходило что-то, о чем Хакимов не решался сказать матери, поскольку переживал за ее здоровье – в прошлом году женщина перенесла инсульт.

«Можем сказать одно – никто без серьезной причины не решается покинуть часть», – резюмировала правозащитница.

В октябре срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в Забайкалье. Погибли восемь человек, в том числе два офицера. Еще двое получили ранения. СК возбудил уголовное дело по факту массового убийства.

В начале ноября отец Шамсутдинова рассказывал, как посетил сына в СИЗО, а также называл причины трагедии. Кроме того, он попросил сына сотрудничать со следствием.