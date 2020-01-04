Модель арестована в Москве по делу о вымогательстве у Никаса Сафронова

Таганский суд Москвы заключил под стражу модель Марину Рудницкую и ее подругу, подозреваемых в вымогательстве у художника Никаса Сафронова около 500 тыс. рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Таганский суд арестовал Рудницкую на два месяца, а ее подругу Татьяну Морозову отправил под домашний арест на тот же срок», – сказал источник ТАСС.

По данным следствия, Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала и пригрозила, что выступит с разоблачением в одном из шоу на федеральном канале. За свое молчание она через подругу, которая выступила в качестве посредника, потребовала у Сафронова около 500 тыс. рублей.

Женщины были задержаны сотрудниками полиции с поличным во время передачи денег.