Путин поддержал идею увеличить премии лучшим муниципалитетам до 1 млрд рублей

Президент России Владимир Путин поддержал идею увеличить премиальные выплаты лучшим муниципалитетам до 1 млрд рублей.

«Что касается поощрения лучших муниципалитетов, то согласен с предложением. Нужно не просто увеличивать призовой фонд всероссийского конкурса по лучшей муниципальной практике, а сделать это ощутимо, по-серьезному, и с нынешних 40 млн сразу поднять это до одного миллиарда рублей», – сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления, сообщает ТАСС.