Опубликовано видео крушения самолета C-130 в Австралии

В Сети появилось снятое на мобильный телефон видео, на котором виден момент крушения самолета С-130 в Австралии.

Самолет принадлежал канадской компании Coulson Aviation. Крушение произошло в районе Снежного Монаро на юге штата Новый Южный Уэльс, сообщает The Aviationist.

На прошлой неделе сообщалось, что самолет C-130, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии, потерпел крушение. Погибли три человека.