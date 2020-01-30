Трамп создал спецгруппу для борьбы с коронавирусом

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Русская водка возвращается к своему истинному хозяину

России потребовалось 17 лет, чтобы доказать в суде свои права на бренд «Столичная»Фото: Максим Стулов/«Ведомости»/ТАСС
Проданные за копейки много лет назад советские водочные бренды «Столичная» и «Московская» снова принадлежат России. Пока только на территории трех европейских стран, но лиха беда начало. Кто и когда украл у нашей страны легендарные советские марки, почему это судебное решение настолько важно – и какие деньги стоят на кону? Подробности...
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Путин восстановит единство российской власти

С жителем Омска беседуют представители всех трех уровней власти – федеральной (Владимир Путин), местного самоуправления (мэр города Оксана Фадина) и региональной (губернатор Александр Бурков)Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Изменения в организации работы местного самоуправления являются важнейшей составляющей предложенных Владимиром Путиным поправок к Основному закону – и тем, что касается абсолютно всех и каждого, потому что затронут самый близкий к людям уровень власти. Подробности...
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Помилование израильтянки Иссахар стало важным политическим шагом

«Я благодарю своего друга президента Путина за помилование Наамы Иссахар», - заявил Беньямин НетаньяхуФото: www.instagram.com/_inaama
Владимир Путин удовлетворил прошение о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, осужденной российским судом на 7,5 лет лишения свободы. Свои благодарности за это уже высказали мать Иссахар, президент и премьер Израиля, причем последний − накануне визита в Москву. Чем было продиктовано такое решение президента России − принципами гуманизма или чем-то еще?  Подробности...
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Кто создал миф об «Украине-Руси»

В русских летописях (а украинских не существует) нет никакой Украины-Руси, а равно и Руси-УкраиныФото: А. Д. Кившенко
Киев продолжает популяризацию концепции о том, что современная Украина является прямым и единственным наследником Киевской Руси. Замглавы МИД страны выступил с обвинениями о том, что Россия якобы украла «историю Украины-Руси». Что еще за Украина-Русь? И кто в действительности постоянно пытается пересмотреть взгляды на историю? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Мы не хотим, чтобы нам хамили за наши деньги

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если сейчас чувашский губер слетит со своего места – это будет первый случай, когда гражданское, в полном смысле этого слова, общество сказало: «хватит». Подробности...
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На самом деле Чехов ненавидел интеллигенцию

Владимир Можегов, публицист
Русская литература в своем нравственном горении, быть может, единственная христианская литература нового времени, кончается с Чеховым и декадентами, как интеллигенция кончается с Лениным. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Это не либерализм, а просто какая-то социопатия

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ну да, гадость какая-то, неприятно, но мы же должны быть за свободу, разве не так? Нет, конечно, не так. Здесь речь не о свободе. А о разрушении тех основ человеческого общежития, которые только и делают свободу возможной. Подробности...
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              Трамп создал спецгруппу для борьбы с коронавирусом

              30 января 2020, 08:35

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Президент США Дональд Трамп создал специальную группу, занимающуюся вопросами борьбы с распространением коронавируса нового типа, сообщил пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

              «Сегодня президент Дональд Трамп объявил о создании президентской специальной группы по борьбе с коронавирусом. Члены специальной группы будут ежедневно проводить заседания, начиная с понедельника», – передает ТАСС слова Гришэм.

              Трамп председательствовал на прошедшем в среду совещании группы и поручил ей «координировать реализацию мер реагирования правительства Соединенных Штатов на новый коронавирус 2019 года и информировать его о положении дел». Группу возглавил министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

              В ее состав входят представители вашингтонской администрации, а также «ведущие эксперты страны в области борьбы с инфекционными заболеваниями», в частности помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн и директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

              «Специальная группа будет руководить усилиями администрации США по наблюдению, подавлению, а также смягчению последствий распространения вируса», – отметила Гришэм, добавив, что специалистам также предстоит информировать американцев о заболевании.

              «Администрация США под руководством специальной группы президента продолжит работу по предотвращению распространения нового коронавируса. Риск заражения для американцев остается низким, и все ведомства активно работают над тем, чтобы следить за постоянно развивающейся ситуацией и держать общественность в курсе событий», – заключила Гришэм.

              Напомним, ранее в четверг число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек.

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