Экспериментальный спутник Пентагона вывели на орбиту с МКС

С борта МКС на орбиту выведен экспериментальный спутник STPSat-4, сообщает НАСА.

Спутник выведен с использованием американской системы Cyclops. Он будет вести наблюдения для нужд военного ведомства США, передает ТАСС.

В частности, STPSat-4 собираются использовать для нескольких экспериментов, метеонаблюдений и проверки новых технологий.

В 2013 году был запущен STPSat-3.