Израиль и сектор Газа обменялись ударами после обнародования «сделки века»

В ответ на ракетный обстрел Израиль нанес авиаудары по военным объектам радикального палестинского движения ХАМАС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Выпущенная из сектора Газа ракета разорвалась в незаселенной местности, о пострадавших не сообщалось, передает ТАСС со сылкой на государственное радио Израиля «Кан».

Израильские военные сообщили, что в ответ истребители и БПЛА «нанесли удары по ряду террористических» объектов на юге сектора Газа. Израиль заявил, что целями, в частности, стали «оружейная мастерская и подземный военный объект».

Израиль считает ХАМАС ответственным «за любые события, источником которых является сектор Газа».

Напомним, США представили план палестино-израильского урегулирования 28 января.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД