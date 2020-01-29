Россия ограничивает пассажирское сообщение с Китаем

Железнодорожное сообщение с Китаем останется только по направлению Пекин – Москва и Москва – Пекин, по другим направлениям будет приостановлено, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«С четверга на пятницу ограничиваем железнодорожное движение. Поезда будут двигаться по маршруту Москва – Пекин и Пекин – Москва», – передает ее слова ТАСС.

Мера начинает действовать в связи с риском распространения коронавируса. Решение о режиме полетов в КНР, сообщила Голикова, будет принято на заседании штаба, которое пройдет не позднее пятницы.

Вице-премьер добавила, что пять регионов России на Дальнем Востоке продлят до 1 марта меры по закрытию пунктов пропуска на границе с Китаем, передает РИА «Новости».

Кроме того, вузам предложат до 1 марта продлить каникулы для китайских студентов, обучающихся в России, но уехавших на каникулы в КНР.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что во всех пунктах пропуска через госграницу России проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов людей.

Масштабы распространения нового коронавируса в КНР уже превзошли показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов – по данным на утро среды, заболели около шести тысяч человек, умерли более 130 человек.

ВОЗ созвала в четверг заседание комитета по ЧС в связи со вспышкой коронавируса.

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