Новый коронавирус побил рекорд атипичной пневмонии

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29 января, среда  |  Последнее обновление — 08:38  |  vz.ru
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Русская водка возвращается к своему истинному хозяину

России потребовалось 17 лет, чтобы доказать в суде свои права на бренд «Столичная»Фото: Максим Стулов/«Ведомости»/ТАСС
Проданные за копейки много лет назад советские водочные бренды «Столичная» и «Московская» снова принадлежат России. Пока только на территории трех европейских стран, но лиха беда начало. Кто и когда украл у нашей страны легендарные советские марки, почему это судебное решение настолько важно – и какие деньги стоят на кону? Подробности...
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Путин готовит Россию к смене президента

Путинские поправки в Основной закон затруднят в будущем приход к власти популистовФото: Денис Вышинский/ТАСС
Суперпрезидентская Конституция 1993 года позволила спасти страну от распада, обуздать провинциальную фронду и обеспечить стабильность. Сегодня крайняя необходимость в жесткой властной вертикали отпала и России требуется упорядочивание Основного закона с учетом новых реалий жизни и перспективы смены президента после 2024 года, считают эксперты. Подробности...
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Приоткрыта завеса тайны легендарных разведчиков-нелегалов

Служба внешней разведки рассекретила только малую часть биографии выдающихся российских разведчиковФото: Андрей Дружинин/ТАСС
Имена сразу семерых выдающихся российских разведчиков обнародовал глава СВР Сергей Нарышкин. Кроме того, стали известны даже некоторые подробности их работы и биографий. О каких людях идет речь, за что они получили звание Героя – и почему прочие детали их пребывания в длительных зарубежных командировках до сих пор остаются под грифом «секретно»? Подробности...
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«Сделка века» от Трампа действительно грандиозна

Трамп не скрывает, что действует в интересах Израиля, но его предложение палестинцам выглядит щедрымФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
Трамп презентовал свою «сделку века» для Палестины − план по урегулированию «вечного конфликта» между Израилем и ПНА с разделением их на два государства. Вторая презентация пройдет в Москве − израильский премьер Нетаньяху лично расскажет о плане президенту Путину, который имеет влияние на арабов. Предложение у Трампа во многом сенсационное и очень дорогое, но жизнеспособно ли оно? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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О чем забыли сказать на форуме Холокоста в Польше

Эдуард Долинский, Директор Украинского еврейского комитета
Были подготовлены идеологическая и практическая база, а также сотни и тысячи членов вспомогательных групп ОУН, которые, войдя вместе с немцами на Украину, приняли активное участие в погромах и массовых убийствах евреев. Подробности...

Нас судят те, кто был вместе с Гитлером

Вячеслав Никонов, депутат Госдумы РФ, исполнительный директор Фонда «Русский мир»
Весь Европейский союз – это в прошлом гитлеровская коалиция или те, кто склонился перед ней. Там не было ни одной страны, противостоявшей Гитлеру. Вот кто нас сейчас судит. Подробности...
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Зеленский врет не только нагло, но и подло

Владислав Шурыгин, военный эксперт
Освенцим освободила Советская армия. А национальная «украинская» армия, та самая, за которую теперь так топит Зеленский, в это время уже пряталась по лесам или отступала с гитлеровцами на запад, неся на петлицах эсэсовские знаки и знаки охраны лагерей смерти. Подробности...
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      Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

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      Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

      Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов в еврейском государстве
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              Новый коронавирус побил рекорд атипичной пневмонии

              29 января 2020, 08:31

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Масштабы распространения нового коронавируса в КНР превзошли показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 года, свидетельствуют данные китайских властей.

              В данный момент число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 5 тыс. 999 человек (еще 9 тыс. 239 под подозрением), 132 умерли, 104 человека излечились, передает РИА «Новости».

              Напомним, атипичную пневмонию (тяжелый острый респираторный синдром, SARS) впервые зарегистрировали в ноябре 2002 года в китайской провинции Гуандун, последний случай заболевания зафиксировали в июне 2003 года.

              На ваш взгляд

               
              Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?


              По данным ВОЗ, на территории материкового Китая зарегистрировали 5327 случаев заражения, погибли 349 человек. Всего в 30 странах заболели около 8,5 тыс. человек, более 900 погибли.

              Следующая вспышка этой болезни – ближневосточного вируса MERS-CoV – за несколько лет начиная с 2012 года охватила 2 тыс. 494 человек, из них умерли 858. Большинство больных MERS были в Саудовской Аравии и Южной Корее.

              Газета ВЗГЛЯД рассказывала, откуда берутся смертельные вирусы и что известно о новом коронавирусе.

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