Новый коронавирус побил рекорд атипичной пневмонии

Масштабы распространения нового коронавируса в КНР превзошли показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 года, свидетельствуют данные китайских властей.

В данный момент число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 5 тыс. 999 человек (еще 9 тыс. 239 под подозрением), 132 умерли, 104 человека излечились, передает РИА «Новости».

Напомним, атипичную пневмонию (тяжелый острый респираторный синдром, SARS) впервые зарегистрировали в ноябре 2002 года в китайской провинции Гуандун, последний случай заболевания зафиксировали в июне 2003 года.

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По данным ВОЗ, на территории материкового Китая зарегистрировали 5327 случаев заражения, погибли 349 человек. Всего в 30 странах заболели около 8,5 тыс. человек, более 900 погибли.

Следующая вспышка этой болезни – ближневосточного вируса MERS-CoV – за несколько лет начиная с 2012 года охватила 2 тыс. 494 человек, из них умерли 858. Большинство больных MERS были в Саудовской Аравии и Южной Корее.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, откуда берутся смертельные вирусы и что известно о новом коронавирусе.

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