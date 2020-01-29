Нескольких сотрудников ФСИН арестовали в Кемеровской области

В Кемеровской области арестованы четверо сотрудников ФСИН, сообщил Центральный райсуд города Кемерово.

«Центральным районным судом Кемерово удовлетворены ходатайства следователя Следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех сотрудников ГУФСИН России по Кемеровской области», – сообщил суд, передает ТАСС.

Срок содержания подозреваемых под стражей установлен до 20 марта 2020 года.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что арестованные являются фигурантами дела о превышении должностных полномочий с применением насилия.

Ранее в среду экс-сотрудники ярославской колонии признали свою вину в избиении осужденных.

В 2018 году после публикации в Сети видео с избиением осужденного ярославской колонии Евгения Макарова следователи возбудили уголовное дело. Позднее появилось новое видео пыток, после чего все дела об избиениях в колонии в Ярославле объединили в одно производство.