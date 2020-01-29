Роспотребнадзор решил обследовать всех возвращающихся из Китая

Роспотребнадзор начал обследование на коронавирус всех туристов, прибывающих в аэропорты из Китая, сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что «начато с 28 января обследование в аэропортах прибытия всех возвращающихся из КНР российских туристов на коронавирусную инфекцию, что встретило полное понимание и содействие российских граждан».

Мониторинг Роспотребнадзора выявил в России уже 139 человек с подозрением на новый коронавирус, однако ни у одного из них диагноз не был подтвержден.

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«При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 17 больных – респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 16 – грипп А, 10 – грипп В, четырех – парагрипп, в двух случаях – сезонная коронавирусная инфекция, у восьмерых заболевших – микстинфекция», – говорится в сообщении.

Таким образом, больных коронавирусом не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай начали разработку вакцины против нового коронавируса.

В среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что КНР окажет всю необходимую помощь странам, которые будут особо настаивать на эвакуации своих граждан из Уханя, закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса.

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