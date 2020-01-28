На Украине завели дело из-за советской символики в ресторане

Советскую символику и портреты коммунистических лидеров использовали в интерьере одного из ресторанов в Черниговской области, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областного управления национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, поступило сообщение о том, что в одном из ресторанов города Прилуки в интерьере есть коммунистическая символика.

«Правоохранители открыли уголовное производство по факту использования в интерьере одного из ресторанов Прилук советской символики и портретов коммунистических лидеров», – передает РИА «Новости» сообщение нацполиции.

Там добавили, что дело завели по статье «изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики», санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов, среди которых отмечено 987 населенных пунктов и 32 города. Также под снос попали 2,5 тыс. памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тысячи – это монументы Ленину. На Украине подвергли декоммунизации даже хлеб.

Напомним, 14 января памятник легендарному командиру дивизии Красной армии во время Гражданской войны Василию Чапаеву отказались демонтировать в селе Минковка Харьковской области.

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