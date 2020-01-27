Представитель Андрейченко прокомментировал версии исчезновения актрисы

Пиар-менеджер Ян Трунцев отреагировал на версии СМИ об исчезновении Натальи Андрейченко в Мексике, отметив, что автомобиль актрисы находится в ее гараже.

«Дома никого не оказалось, кроме помощника по хозяйству. Он, придя в девять утра на работу после выходных, не обнаружил Наталью Андрейченко. Все ее машины, в том числе на которой она приехала домой в субботу, находятся в гараже», – написал Трунцев в Instagram актрисы.

Он также опроверг информацию о том, что Андрейченко якобы попала в ДТП, к тому же подчеркнув, что она не злоупотребляла алкоголем и наркотиками.

«В последние дни Наталья действительно могла чувствовать себя плохо. Актриса напряженно работала удаленно из Мексики в связи с подготовкой запуска одновременно трех проектов», – добавил он, уточнив, что телефоны Натальи все еще недоступны.

Ранее сообщалось, что актриса Наталья Андрейченко, проживающая в Мексике, пропала.