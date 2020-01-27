В Германии заявили о колоссальном потенциале России в сельском хозяйстве

Россия является прямым конкурентом Европейского союза и США в экспорте пшеницы, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel. Автор статьи Йонас Шульце Пальс отметил, что российское государство обладает колоссальным потенциалом в сельском хозяйстве.

Статья в Der Tagesspiegel, содержание которой приводит «ИноСМИ», вышла по итогам международной выставки пищевой промышленности и сельского хозяйства в Берлине под названием «Зеленая неделя», в которой принимали участие и российские аграрии.

В частности, Россию на выставке представлял производитель овощей «Рост». Маркетолог группы компаний Наталья Федосеева в комментарии немецкому изданию отметила, что в российском сельском хозяйстве в последние годы произошел невероятный подъем. «Нам очень помогла финансовая поддержка государства. Важную роль сыграли и ограничения импорта», – приводит ее слова Der Tagesspiegel, напоминая о том, что в августе 2014 года российские контрсанкции больно ударили по немецким крестьянам. «Экспорт мяса и молока рухнул», – пишет издание.

При мощной поддержке властей российское сельское хозяйство наверстало упущенное во многих областях, ведь «после распада Советского Союза страна зависела от импорта продовольствия».

Сотрудница Института им. Лейбница в Галле Линде Гетц рассказала изданию, что особенно сильно в России увеличилось производство свинины, сейчас импорт практически прекратился, страна полностью снабжает себя собственной свининой. Местное производство покрывает потребности и в мясе птицы, а вот степень самообеспеченности говядиной в последнее время даже несколько снизилась, отмечает Гетц.

Автор статьи также отмечает усиленное выращивание масленичных культур: рапсовое, соевое и подсолнечное масла вывозятся и за границу.

Главная экспортная культура России с большим отрывом – это пшеница. «В начале нулевых годов страна была еще нетто-импортером зерна. Но теперь ни одна другая нация не экспортирует больше пшеницы, чем Россия», – говорит Гетц.

«Потенциал неиспользуемых земель колоссален. Главные импортеры российской пшеницы – на Аравийском полуострове, в Азии и Северной Африке. Российская Федерация – прямой конкурент Европейского союза и США», – пишет Der Tagesspiegel.

По словам автора статьи, предстоит сделать еще многое, чтобы поддерживать конкурентоспособность российского сельского хозяйства, ведь в первую десятку важнейших экспортеров аграрной продукции страна пока не входит. «И тем не менее самое большое государство на Земле наверстывает упущенное», – заключает издание.

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